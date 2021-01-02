2 Ocak 2021 Cumartesi bugün bakkal ve marketler açık mı, kaçta kapanıyor? Sokağa çıkma yasağında marketler kaça kadar açık?

Koronavirüs önlem ve tedbirleri kapsamında uygulanan dört günlük sokağa çıkma yasağı ile birlikte bakkal ve marketler açık mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Sabah saatleri itibarıyla gün içerisinde de önemini koruyan bu konu milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında market çalışma saatleri de belli oldu. Peki; 2 Ocak 2021 bugün bakkal ve marketler açık mı, kaçta kapanıyor? Sokağa çıkma yasağında marketler kaça kadar açık?

BUGÜN BAKKALLAR VE MARKETLER AÇIK MI? 2 OCAK 2021

Genelgede yer alan bilgiye göre; Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 4 günlük sokağa çıkma yasağı boyunca 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri de yasak boyunca açık olacak işletmeler arasında.