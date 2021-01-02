2021 Diyanet takvimi: Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı tarihi belli oldu mu?

Ramazan Bayramı tarihi ile ilgili son günlerde sorgulamalar arttı. Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 yılına ait dini günler takvimini yayınladı. Milyonlarca çalışan ve öğrenci kesimin merakla araştırdığı bayram günleri belli oldu. Kimileri aile ziyaretleri yapacak, kimileri ibadetlerini yerine getirecek, kimileri ise tatile gidecek. Peki Ramazan Bayramı ne zaman? Diyanet ile 2021 Ramazan Bayramı tarihi ve dini günler takvimi ile ilgili tüm detaylar…

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Müslümanların sabırsızlıkla beklediği Ramazan Bayramı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2021 13 Nisan'da başlayacak ve 12 Mayıs tarihinde son bulacak. 13 Mayıs'ta ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.