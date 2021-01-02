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252 zehir taciri tutuklandı!

genelinde 2020 yılında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 360 şüpheliden 252'si tutuklandı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 2.1.2021 14:35 ABONE OL
252 zehir taciri tutuklandı!

Muğla genelinde 2020 yılında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 360 şüpheliden 252'si tutuklandı.



Muğla İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen yıl kent merkezi ve turistik ilçelerinde uyuşturucuyla etkin bir mücadele sürdürdü. Belirli aralıklarla düzenlenen operasyonlarda 360 kişi yakalandı. Zanlılardan 252'si tutuklandı, 108'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmalar kapsamında 2 bin 160 kişi hakkında ise "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

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252 zehir taciri tutuklandı!
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