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4 çocuk annesi kadın sokakta ölü bulundu

Giriş Tarihi: 2.1.2021 ABONE OL
4 çocuk annesi kadın sokakta ölü bulundu
İstanbul Esenyurt 24. Sokak'ta görev yapan temizlik personeli, bir kadının yerde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde yatan kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği sokakta güvenlik önlemi aldı. Cansız bedeni bulunan kadının 4 çocuk annesi Arife N. olduğu tespit edilirken talihsiz kadının yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Arife N.'nin ölüm nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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4 çocuk annesi kadın sokakta ölü bulundu
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