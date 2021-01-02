75 bin fidan ile savaşın karanlık izleri siliniyor

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü ile Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) işbirliğinde Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde 75 bin fidanın dikimi ile savaşın karanlık izleri siliniyor.

Şanlıurfa Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) işbirliğinde savaştan kurtulan Abyad ve Rasulayn ilçelerinde ağaçlandırma çalışması devam ediyor.

Şanlıurfa Valiliği Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan Barış Pınarı Bölgesi'ni yeşillendirme kampanyası kapsamında Tel Abyad ve Rasulayn'da 75 bin ağaç dikimi gerçekleştirildi.

Suriye'de Barış Pınarı Harekatı'yla terörden temizlenen Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde SUDKOM ve Orman Müdürlüğü tarafından toplam 75 bin palmiye ve mavi selvi ağacı dikildi

OGM'den yapılan yazılı açıklamada,: Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğümüz ile Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) işbirliğinde Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde savaşın karanlık izlerini siliyoruz. 75 bin fidanın gönderildiği bölge yeşile bezeniyor. Hem ülkemizin hem dünyamızın geleceğine nefes oluyoruz"denildi.