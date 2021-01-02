Ağrı'da Sibirya soğukları nedeniyle su deposu dondu

Ağrı'da etkili olan Sibirya soğukları nedeniyle 15 metre yüksekliğe sahip olan su deposunda metrelerce buz kütlesi oluştu.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 21 derece ile Ağrı'da ölçüldü. Sibirya soğukları Ağrı'da hayatı olumsuz etkiledi. Etkili olan soğuk havayla birlikte sabah saatlerinde kent merkezinde kırağı oluştu. Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 15 metre yüksekliğe sahip olan su deposunda gece saatlerinde havanın eksi 21 dereceye kadar düşmesi üzerine metrelerce buz kütlesi oluştu.

Su deposunda oluşan yaklaşık 13 metre uzunluğundaki buz sarkıtları farklı bir manzaralar ortaya çıkardı. Kente vatandaşlar araçlarını battaniyelerle örterek soğuktan korumaya çalışırken, ağaçların kırağıyla kaplanması da güzel görüntüler oluşturdu. Nehirlerin yüzeyi buzla kaplanan kentte, soğuk hava nedeniyle hayvanlar yiyecek bulmakta zorluk çekiyor.