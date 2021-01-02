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koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

’nın yakın çalışma arkadaşlarından koronavirüs nedeniyle doğum gününde hayatını kaybetti

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Giriş Tarihi: 2.1.2021 10:56 ABONE OL
Ali Güneri koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Eski Devlet Bakanı Teoman Rıza Güneri'nin babası ve Necmettin Erbakan'ın yakın çalışma arkadaşlarından 85 yaşındaki Ali Güneri, doğum gününde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Bir ay önce Kovid-19 testi pozitif çıkan Güneri, Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Güneri, yoğun bakım servisindeki mücadelesine rağmen doğum gününde hayatını kaybetti.

MUSTAFA ŞENTOP'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Güneri için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Mustafa Şentop, mesajında, "Kıymetli dava adamı, eski Devlet Bakanı Teoman Rıza Güneri'nin babası Ali Güneri'ye Cenabıhak'tan rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Güneri'nin cenazesi, bugün öğle namazının ardından Musalla Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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Ali Güneri koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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