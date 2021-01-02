Bartın Belediyesi'nden örnek davranış

Bartın Belediyesi 2020 yılında vefat eden Bin 072 vatandaşın ücretsiz nakil hizmeti gerçekleştirilirken, 6 cenaze aracıyla hizmet verilerek 102 bin 982 Km yaptı.

Bartın Belediyesi, verdiği cenaze hizmetleriyle Bartın halkının acı günlerinde de yanlarında olmaya devam ediyor. Şehir merkezinde, ilçe, belde ve bunlara bağlı çevre köylerde olduğu gibi şehirlerarasında da 7 gün 24 saat cenaze nakil hizmetleri veren Bartın Belediyesi, Bartın'dan yurdun her köşesine ve herhangi bir ilden Bartın'a ücretsiz cenaze nakil işlemi gerçekleştiriyor. Vatandaşlarımızın zor zamanlarında da yanlarında olmaya çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Cemal Akın"Göreve geldiğimiz 2009 yılından itibaren bu hizmetimizi aksatmadan yerine getiriyoruz. Göreve gelir gelmez cenaze araba sayımızı artırarak, Türkiye'nin her noktasına ücretsiz şekilde cenaze nakli gerçekleştirmeye başladık. Şuan için 6 adet cenaze aracıyla ilimize hizmet ediyoruz. Bu hizmetimizin yanı sıra cenaze ve mevlid olan evlere pide, ayran, lokum gibi ikramlar gönderiyoruz. Yine tabure hizmetimizi, kefen ve tahta desteğimizi de sürdürüyoruz"

MESAFE GÖZETMEKSİZİN TAŞIYORUZ

Başkan Akın"Şehir içi veya şehir dışı ayrımı yapılmaksızın hayatını kaybedenleri mesafe gözetmeksizin taşıyoruz. Belediye olarak vatandaşlarımızın bu zor anlarında da yanında olarak 24 saat açık olan ulaşım hizmetlerimizi arayan kim olursa olsun bir telefonuyla bu hizmetten faydalanmasını sağlıyoruz. Bu kapsamda da 2020 yılında 6 adet cenaze nakil aracıyla şehir içi 285, şehir dışı ve mücavir alan dışı yerlere 787 olmak üzere toplam 1072 cenazenin naklini ücretsiz yaptık. Cenaze nakillerinde şehir içi 4 bin 50 Km ve mücavir alan dışı yerlere 98 bin 932 Km olmak üzere toplam 102 bin 982 Km yol kat ettik. 2020 yılında Bartın şehir merkezi, ilçe, belde ve tüm köylerimizin yanı sıra Adana, Adıyaman, Ankara, Artvin, Aydın, Bayburt, Bolu, Kastamonu, Çankırı, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, Karabük, Kırşehir, Konya, Manisa, Ordu, Sakarya, Sinop, Sivas, Yalova, Yozgat ve Zonguldak gibi çok sayıda ile de cenaze nakli gerçekleştirdik. 2009 yılından 2020 yılına kadar toplam 9 bin 121 cenazenin nakli yapılırken, cenaze araçlarımız il dışı ve il içi olmak üzere toplam 1 milyon 300 bin Km yol kat etti."

Gasilhane'nin sonuna gelindiğini belirten Başkan Akın" 23 Temmuz 2020 tarihinde temel atma töreni ile yapım çalışmalarına başlanılan bu projenin hayata geçmesi ile ücretsiz yıkama ve bekletme hizmeti sunulacak. Ortalama 1 milyon 200 bin TL'ye mal olacak olan bu proje içerisinde 4 bayan ile 4 erkek morgu, 1 bayan ile 1 erkek yıkama alanı, 2 ibadethane, bekleme salonu, 1 depo ve 136 metrekarede bir garaj bulunuyor. Çalışmalar tamamlandığında tahta ve kefen hizmeti de buradan verilecek. Bartın Belediyesi olarak tüm imkânlarımızı halkımızın talep ve ihtiyaçları çerçevesinde seferber etmeye devam ediyoruz."

Bunun yanın da 1500 adet tabure ise cenazelere ve mevlitlere gönderiliyor. Cenaze evlerine ikramlar da gönderilerek, vatandaşların zor zamanlarında yanlarında olduklarını, mezarlıklarda ot temizliğinin yanı sıra ekipler, ağaç budama, mevsimlik çiçek dikimi, aydınlatma ile çeşmelerin bakım ve tamiri yapıldı.