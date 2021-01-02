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Başkan çocukların eğlencesine kayıtsız kalamadı

kısıtlama günlerini güneşli bir hafta sonu ile geçirdi. Parkta bir araya gelen çocuklara Yozgat Belediye Başkanı de eşlik edince ortaya renkli görüntüler çıktı.

TARIK YILMAZ TARIK YILMAZ
Giriş Tarihi: 2.1.2021 22:02 ABONE OL
Başkan çocukların eğlencesine kayıtsız kalamadı

Eşi ve torunu ile birlikte evlerinin önündeki parka giden Başkan Celal Köse, çocukların ilgisini de karşılıksız bırakmadı.

Onlarla sohbet edip, şakalaşan Köse, öz çekim tekliflerini geri çevirmedi.

Başkan Köse, sosyal medya hesabından çocuklarla olan fotoğrafını paylaşırken şu notu düştü:
"Evlerinin önündeki parkta zaman geçiren çocuklarımızı ziyaret ederek, oynadıkları oyunlara torunum ve eşimle birlikte eşlik ettik. Kıymetli evlatlarımızın, güvenli bir şekilde çocukluklarını yaşamaları için mahallelerimize yeni çocuk parkları kazandırmaya devam edeceğiz."

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Başkan çocukların eğlencesine kayıtsız kalamadı
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