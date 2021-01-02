Batman’da soba faciası! Gazından zehirlenen çift yaşamını yitirdi

Batman'da sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybederken gazdan etkilenen çiftin 3 çocuğu ise hastanede tedavi altına alındı.



Edinilen bilgilere göre olay, Batman merkez Cumhuriyet Mahallesinde bulunan bir konutta dün gece saat 22.30 sularında meydana geldi. Havanın soğuk olması üzerine Bereket Atay (40) ve eşi Hatice Atay (35)soba yaktıktan sonra uyumaya başladı. Sobadan sızan karbon monoksit gazından etkilen çiftin çocukları hemen anne ve babasının bulunduğu odaya yöneldi. Anne ve babasını hareketsiz gören çocukları durumu komşularına haber verdi. Çiftin komşuları sağlık ekiplerine haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Durumun bildirilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, çiftin karbon monoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi. Gazdan etkilenen çiftin 3 çocuğu ise Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.