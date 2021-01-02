Geçtiğimiz günlerde sona erden bedelli askerlik başvurularının ardından gözler 2021 bedelli askerlik ücretine çevrildi. Bilindiği üzere Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB ASAL) tarafından gerçekleştirilen 2020 yılı bedelli askerlik başvuruları 31 Aralık 2020 tarihinde sona ermiş ve yeni dönem askerlik ücreti için detaylar merak edilmişti. Bedelli askerlik ücreti ne kadar? 2021 Bedelli askerlik ücreti belli oldu mu? İşte tüm detaylar…

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

2021 yılı 01 Ocak - 30 Haziran dönemine ait bedelli askerlik bedeli belirli oluncaya kadar, Askerlik Hizmet Tercihi hizmeti geçici olarak kapatılmıştır. Bedelin belirlenmesini müteakip hizmet tekrar kullanıma açılacaktır.