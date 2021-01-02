Geçtiğimiz günlerde sona erden bedelli askerlik başvurularının ardından gözler 2021 bedelli askerlik ücretine çevrildi. Bilindiği üzere Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB ASAL) tarafından gerçekleştirilen 2020 yılı bedelli askerlik başvuruları 31 Aralık 2020 tarihinde sona ermiş ve yeni dönem askerlik ücreti için detaylar merak edilmişti. Bedelli askerlik ücreti ne kadar? 2021 Bedelli askerlik ücreti belli oldu mu? İşte tüm detaylar…
2021 yılı 01 Ocak - 30 Haziran dönemine ait bedelli askerlik bedeli belirli oluncaya kadar, Askerlik Hizmet Tercihi hizmeti geçici olarak kapatılmıştır. Bedelin belirlenmesini müteakip hizmet tekrar kullanıma açılacaktır.
2021 Bedelli askerlik ücreti henüz belli olmadı.
31 Aralık 2020 tarihine kadar olan bedelli askerlik ücreti 37.070 TL olarak belirlenmişti. Bedel ödemeleri; Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile Defterdarlık ve Defterdarlıklara bağlı mal müdürlüklerine yapıldı.
e-Devlet aracılığıyla bedelli askerlik başvuruları alınıyor. E-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra şu adımları takip etmeniz gerekiyor:
Karşınıza çıkacak olan ilk ekranda askerlik başvurusu yapacağınızı onaylamalısınız. Tüm askerlik başvuruları bu ekran üzerinden yapılmaktadır.
Sonraki aşamada askerlik erteleme yani tecil işleminizi bedelli başvurusu yapabilmek için iptal etmelisiniz. Bu ekran üzerinden iptal sebebini seçip, bedelli askerlik yapma isteği olarak işaretlenmelidir. Ardından eğer bedelli çıkmazsa yatırdığınız parayı geri alacağınız askerlik şubesini seçin ve kaydedin
Kaydete tıkladıktan sonra ödeme detayları karşınıza çıkacaktır. Bu ödemeyi gerçekleştirdikten sonra bu ekrana dönerek geriye kalan maddeleri doldurmanız gerekmektedir.