Belediye Başkanı'ndan yatırımcılara çağrı

Kastamonu Taşköprü ilçesinde kurulan Organize Sanayi Bölgesi için çağrıda bulunan Belediye Başkanı Abdullah Çatal yatırımcılara seslenerek "Yatırımlar sizden, destek bizden. Geç kalmayın 25 parselden 7 parsel kaldı" dedi.

Taşköprü-Sinop karayolunun 3. kilometresinde yer alan Taşköprü Karma Organize Sanayi Bölgesine yatırım yapacak girişimcilerim asla pişman olmayacaklarını belirten Belediye Başkanı Abdullah Çatal hızla tükendiğini ve fabrikaların bir yandan yapımının devam ettiğini belirterek "Gerek alt yapısı gerekse coğrafi yapısı gibi birçok alanda cazip olan Taşköprü OSB'ye tüm yatırımcıları yatırım yamaya davet ediyorum. Biz Belediye olarak ve OSB yönetimi olarak yatırımcılarımıza her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız" dedi.

Başkan Çatal Taşköprü OSB ile ilçenin çehresinin de değişip gelişeceğini ve geçmişindeki sanayi kenti olma kimliğine yeniden kavuşacağını belirterek" Özellikle gurbette bulunan sanayici hemşerilerimizi ilçemize yatırım yapmalarını bekliyoruz. Böylece ilçemizin çehresi değişecek. Gençlerimize yeni yeni istihdam alanları açarak, göçü tersine döndürmüş olacaklar. Böylece doğdukları memleketlerine büyük bir hizmet yapmış olmuş olacaklar" dedi.

Taşköprü OSB 113 bin 500 m2 alana sahip olan tahsis edilmeyi bekleyen 7 parselin bölümü 29 bin m2, 20 bin m2, 14 bin m2, 13 bin m2, 11 bin m2, 9 bin 600 m2 ve 7 bin 500 m2 olmak üzere farklı alanlardan oluşuyorş Alt yapısı bitme aşamasında olan 25 parsellik OSB'de hali hazırda 3 fabrikanın inşaat çalışmaları sürüyor. Toplamda 11 parselin tahsisi yapılırken 7 parsel de tahsis aşamasında bekliyor. Tahsis edilmeyi bekleyen ise 7 parsel bulunuyor.