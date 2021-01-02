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Belediye kendi sebze ve meyve kurutma tesisini kuruyor

Tamamı hibe ile kurulacak olan tesis, istihdamına katkıda bulunacak. Bereketli toprakları ile tarımın başkenti Şanlıurfa’da yenilikçi çalışmalar başlatan Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir enerjiden en iyi şekilde istifade edebilmek için ‘Güneş Enerjisi ile Yaş Sebze Kurutma Tesisi’ ve ‘Modern damlama sulama sistemi ile seracılık’ tesislerinin temelini attı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 2.1.2021 16:29 ABONE OL
Belediye kendi sebze ve meyve kurutma tesisini kuruyor

Tamamı hibe ile kurulacak olan tesis, Şanlıurfa istihdamına katkıda bulunacakBereketli toprakları ile tarımın başkenti Şanlıurfa'da yenilikçi çalışmalar başlatan Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir enerjiden en iyi şekilde istifade edebilmek için 'Güneş Enerjisi ile Yaş Sebze Kurutma Tesisi' ve 'Modern damlama sulama sistemi ile seracılık' tesislerinin temelini attı.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Göç işleri Şube Müdürlüğü, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ile ortaklaşa proje başlattı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün istihdam için destek verdiği ve hibe yoluyla yapılacak olan proje, bölge istihdamına katkıda bulunacağı gibi Şanlıurfa'ya özgü sebze ile meyvelerin dünyaya ihracatını da sağlayacak. Günlük 1.5 ton yaş sebze ve meyvenin güneş enerjisi ile kurutulacağı tesis, kendi sebze ve meyvelerini kurulacak seradan temin edecek. Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa'nın sahip olduğu zengin potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek için birçok proje hayata geçirirken bölgenin topraklarında yetişen ürünler ilk kez pazarlama imkânı bulacak.

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Belediye kendi sebze ve meyve kurutma tesisini kuruyor
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