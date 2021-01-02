KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Kanlar içinde yere yığılan Körpe'ye o sırada şans eseri benzin istasyonunda bulunan 112 sağlık ekipleri müdahale etti. Körpe, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yakıt aldığı sırada otomobili çalıştırarak hareket ettiren C.B'nin ehliyetsiz olduğu öğrenilirken kazaya sebep olan sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. C.B, taksirle yaralamaya sebep olmaktan adliyeye sevk edildi.