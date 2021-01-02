Bingöl Üniversitesi’nden Suriyeli mağdurları ısıtan yardım

Bingöl Üniversitesi Yönetici, Akademisyen, idari personel, ve işçileri, Suriye'nin İdlib kentinde kış aylarının gelmesiyle soğuyan havanın olumsuz etkilerinden, mağdur ve ihtiyaç sahiplerini korumak amacıyla yardım kampanyası düzenledi.

Üniversite personelleri, soğuk hava şartları altında hayatta kalma mücadelesi veren İdlib'li mazlumlar için harekete geçti. Abluka altında yoksulluk içinde yaşayan vatandaşlar için yardım kampanyası düzenleyen Bingöl Üniversitesi personelleri, kampanya kapsamında hayırseverlerin bağışlarıyla hazırlanan kışlık kıyafet, nakit para ve kömür yakacak yardımlarını, üniversite personelleri aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine gönderdi.

Bingöl Üniversitesinde Bilgisayar işletmeni olarak görev yapan Abdulkadir Çiçek, yapılan yardımla ilgili açıklamasında "Suriye savaşından etkilenen kardeşlerimizin ilk günden bu yana yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Özellikle kış ayları geldiğinde soğuk hava ve çamur içerisindeki kamplarda hayatta kalma mücadelesi veren Suriye'nin İdlib bölgesindeki kardeşlerimizin yanında oluyoruz. Üniversite personellerimizin desteğiyle kışlık kıyafet, nakit para ve kömür yardımı yapıyoruz. Bombardıman nedeniyle İdlib kırsalına göç etmek zorunda kalan aileler, çetin kış şartlarında soğuk hava ve sular altında kalan yağmur ve çamur içerisindeki alanlarda yaşam mücadelesi veren, her sabah daha zor bir güne uyanan kardeşlerimiz için buradayız. Allah bu yardım elini uzatan üniversitedeki arkadaşlarımızdan razı olsun "dedi.