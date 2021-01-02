"Bir Gelibolu Kahramanı: Yusuf Kenan" belgeseli

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalınan bugünlerde seyircilerin beğenisine sunulan belgesel, Çanakkale Kara Muharebelerinin başladığı 25 Nisan 1915 günü İkiz Koyu'na İngilizlerin yaptığı çıkarmayı ilk fark eden ve 250 kişilik birliğiyle 2 bin 500 kişilik düşman birliğini durduran 7. Bölük Komutanı Yüzbaşı Yusuf Kenan'ı konu ediniyor.

Belgeselde, 34 yaşında şehit düşen Yusuf Kenan ile eşi Zehra Hanım arasındaki mektuplara da yer veriliyor.

Belgeselin yönetmeni Mesut Gengeç ise hazırladıkları bu belgeselle bir isimsiz kahramanı gün yüzüne çıkartmaya çalıştıklarını belirterek, "Şimdi belgeselimizi kısa bir süreliğine de olsa online erişime açtık. Çanakkale Alan Başkanlığı sosyal medya hesaplarından vimeo linkini ve şifresi paylaştı." dedi.

Çekimleri Çanakkale, İstanbul, Mersin, Ankara ile İzmit'te gerçekleşen ve MG Yapım tarafından hazırlanan belgeselin genel koordinatörlüğünü Bülent Günal ve proje sorumluluğunu ise Yılmaz Aydın üstleniyor.

Önemli sahneleri "dökü-drama" yöntemiyle çekilen belgeselde Yusuf Kenan'ı Barış Yurtsever, eşi Zehra Hanım'ı ise Banu Günal canlandırdı.

Projenin müziklerinde ise "Vatanım Sensin" ve "Payitaht Abdülhamid" dizilerinin de müziklerini yapan Yıldıray Gürgen'in imzası bulunuyor.

Belgeselde Yusuf Kenan'ın torunlarının yanı sıra ayrıca Prof. Dr. Vahdettin Engin, Muzaffer Albayrak ile harp tarihçileri Şahin Aldoğan ve Gürsel Akıngüç'ün röportajları yer alıyor.