Bu yıl Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak? 2021 Kurban Bayramı tarihi!

2021 Kurban Bayramı tarihi, yeni yıl ile beraber merak edilen konular arasında yerini aldı. Milyonlarca vatandaş, dini yükümlülüklerini yerine getirmek ve tatil planlarına önceden şekil vermek için Kurban Bayramı'nın ne zaman, hangi aya denk geldiğini öğrenmeye çalışıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından dini günler ve bayramlar takvimi yayınlanırken 2021 Kurban Bayramı tarihleri de duyuruldu. Peki, bu yıl Kurban Bayramı ne zaman kutlanacak?

2021 KURBAN BAYRAMI TARİHİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2021 dine günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2021 yılında temmuz ayına denk geliyor.

Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek.

kURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: