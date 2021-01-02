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Bugün kapalı mı? 2 Ocak 2021 , kaça kadar açık?

Coronavirüs tedbirleri kapsamında başlayan sokağa çıkma yasağı ile birlikte eczanelerin durumu merak ediliyor. Özellikle ilaç ve medikal ürünleri alma gibi işlemler için 2 Ocak 2021 tarihini bekleyen vatandaşlar eczane çalışma saatlerini sorguluyor. Düzenli olarak ilaç kullananlar ya da aciliyeti olanlar için eczaneler günlük hayatın içinde önem kazanıyor. Peki Bugün kapalı mı? 2 Ocak 2021 Hafta sonu , kaça kadar açık?

Giriş Tarihi: 2.1.2021 10:30 Son Güncelleme: 2.1.2021 10:30 ABONE OL
Bugün eczaneler açık mı kapalı mı? 2 Ocak 2021 Sokağa çıkma yasağında eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar açık?

Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok alanda değişiklikler yapılırken bazı alanlara da kısıtlamalar getirildi. Bunlardan bir tanesi de sokağa çıkma yasağı oldu. Sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından bugün eczaneler açık mı sorusunun yanıtı merak edildi. İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayınlanırken eczanelerin çalışma durumuna ilişkin bilgi verdi. Peki Bugün eczaneler açık mı kapalı mı? 2 Ocak 2021 Hafta sonu sokağa çıkma yasağında eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar açık?

BUGÜN ECZANELER AÇIK MI?

Sokağa çıkma yasağında eczanelerin çalışma durumu epey sorgulanıyor. Eczaneler hafta sonları ve resmi tatillerde nöbetçi eczane usulü çalışıyor. Yani bulunduğunuz mahallede hangi eczane nöbetçi ise o eczaneden ihtiyaçlar karşılanabilir.

2 OCAK 2021 SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan ve sokağa çıkma yasaklarının detaylarını içeren genelgeye göre Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler ile İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuluyor.

Eczanelerin çalışma saatleri farklı olabilir. Bu sebeple internetten yakın çevrenizdeki nöbetçi eczanelerin çalışma gün ve saatlerini sağlıklı bir şekilde öğrenebilirsiniz

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Bugün eczaneler açık mı kapalı mı? 2 Ocak 2021 Sokağa çıkma yasağında eczaneler çalışıyor mu, kaça kadar açık?
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