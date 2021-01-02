Bugün fırınlar açık mı kapalı mı? 2 Ocak 2021 Sokağa çıkma yasağında fırınlar kaça kadar açık, kaçta açılıyor?

Sokağa çıkma yasağı 31 Aralık-4 Ocak tarihleri arasında uygulanıyor. Bu bakımdan, yasak ve kısıtlamaların getirilmesi ile birlikte bugün fırınlar açık mı sorusunun yanıtı önem kazanmaya başladı. Milyonlarca vatandaş ekmek almak için fırınlar kaça kadar açık, fırınlar kaçta açılıyor gibi soruların yanıtlarına ulaşmak istiyor…
Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri de yasak boyunca açık olacak işletmeler arasında yerini alıyor…
BAKKAL, MARKET VE FIRINLAR AÇIK OLACAK!
Genelgede yer alan bilgiye göre; Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 4 günlük sokağa çıkma yasağı boyunca 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.
Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri de yasak boyunca açık olacak işletmeler arasında.
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı başlangıç ve bitiş saatleri belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den - 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz sokağa çıkma yasağı olacağını açıkladı.
Buna göre yılbaşında toplam 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak.