Bugün fırınlar açık mı kapalı mı? 2 Ocak 2021 Sokağa çıkma yasağında fırınlar kaça kadar açık, kaçta açılıyor?

Sokağa çıkma yasağı 31 Aralık-4 Ocak tarihleri arasında uygulanıyor. Bu bakımdan, yasak ve kısıtlamaların getirilmesi ile birlikte bugün fırınlar açık mı sorusunun yanıtı önem kazanmaya başladı. Milyonlarca vatandaş ekmek almak için fırınlar kaça kadar açık, fırınlar kaçta açılıyor gibi soruların yanıtlarına ulaşmak istiyor…

BUGÜN FIRINLAR AÇIK MI? 2 OCAK 2021

Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri de yasak boyunca açık olacak işletmeler arasında yerini alıyor…