Büyük ikramiye çıkan bileti Fıstıkçı Sülo satmış

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 100 milyon liralık büyük ikramiye "9884757" numaralı bilete isabet etti. Biletin Manisa'nın Akhisar ilçesinde satıldığı ortaya çıktı. Herkes Akhisarlı milyonerin kim olduğunu merak ederken, henüz açıklama yapılmadı. Türkiye yeni yıla milyoner olarak giren şanslı kişiyi merak ediyor. Akhisar'da herkes milyonerin kim olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Milyonerle ilgili çok sayıda dedikodu yayılırken, ikramiye çeyrek bilete isabet ettiği için talihli 25 milyon lira ikramiye alacak. Satılmayan üç biletin ikramiye tutarı olan 75 milyon TL ise Varlık Fonu'na devredildi.Fıstıkçı Sülo lakaplı işletmeci Süleyman Gezer'in sahibi olduğu Gar Büfe 14 yıldır şans dağıtıyor. Şanslı rakamların isabet ettiği biletin yılbaşı öncesi Gar Büfe'den satıldığı öğrenildi. Aynı büfeden 6 sene önce Milli Piyango Süper Loto 2 Ekim 2014 sonuçlarında 6 bilen çıkmazken 5'i tutturan 105 kişi olmuştu. Akhisar'da ise 1 kişi 5'i tutturarak 3 bin 968 TL kazanmıştı.