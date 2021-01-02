Çaldıran'da hava sıcaklığı eksi 30'u buldu

Van'ın Çaldıran ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığı sıfırın altında 30'u buldu.

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte Van'da etkili olan kar yağışı soğukları da kendisi ile birlikte getirdi. Türkiye'nin en soğuk ilçesi olan Van'ın Çaldıran ilçesinde hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altında 30'u buldu.

Tarihte hava sıcaklığının en düşük olduğu 9 Ocak 1990'da sıfırın altında 46.4 derece ölçülen ilçede geçtiğimiz yıl yasadışı yollarla ülkeye giriş yapan 13 göçmene de mezar olmuştu.

İlçede özellikle gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 30 olarak ölçülürken, vatandaşların kurutmak için dışarı çamaşırlar ise kaskatı kesildi.

Aşırı soğukların etkili olduğu ilçede ağaçlar buz tutarken, hayat ise durma noktasına geldi.