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Çevrimiçi deneyler büyük ilgi görüyor

’nde vaka sayılarının artması ile birlikte atölye çalışmaları çevrimiçi olarak yapılıyor.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 2.1.2021 10:03 ABONE OL
Çevrimiçi deneyler büyük ilgi görüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren Kocaeli Bilim Merkezi'nde, atölye çalışmaları çevrimiçi olarak gerçekleştiriliyor. Koronavirüs salgınının başladığı günden bu yana faaliyetlerine devam eden Kocaeli Bilim Merkezi'nde atölye çalışmaları pandemi kuralları kapsamında yüz yüze gerçekleştiriliyordu. Bilim Merkezi son dönemde vaka sayılarının artması ile birlikte hafta sonları herkesin evde kaldığı bu süreci boş geçirmiyor.

EVDEYAP ATÖLYELERİ

EvdeYap atölyeleri adı altında gerçekleştirilen uygulama ile atölye çalışmalarına kayıt olanlar, hazırlanan atölye malzemelerini bilim merkezinden alıyor, Zoom uygulaması üzerinden eğitmenler eşliğinde çevrimiçi olarak deneyleri gerçekleştiriyor.Evlerde kalınan bu süreçte eğlenerek öğrenmeye olanak sağlayan örnek çalışma gençlerin de büyük ilgisini çekiyor Her hafta yeni programların hazırlandığı çalışmalar Kocaeli Bilim Merkezi'nin sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.

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Çevrimiçi deneyler büyük ilgi görüyor
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