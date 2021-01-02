Çocuklar babaları için polisten pasta istedi

Koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde üç günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, Şanlıurfa'da doğum günü yasak günlerine denk gelen vatandaş için emniyet ekipleri pasta alıp evinde doğum gününü kutladı.

Türkiye üzerinde etkili olan koronavirüs nedeni ile sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.

Şanlıurfa'da koronavirüs önlemleri nedeniyle evinden çıkamayan 6 çocuk babası Nasır Çakmak'a polis ekiplerince sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Karaköprü ilçesine bağlı Mehmetçik mahallesinde ikamet etmekte olan 50 yaşındaki Nasır Çakmak, yeni yaşına yasaklı günlerde girerken, kendisine sürpriz yapıp evine pasta getiren polis ekiplerine teşekkür etti.