En sessiz yılbaşı

31 Aralık akşamı 21.00'de başlayan kısıtlamayla vatandaşlar yeni yıla evlerinde girdi. Sokağa çıkma yasağına rağmen güvenlik güçleri denetimlerini aralıksız sürdürdü. Koronavirüs tedbirlerinin yanı sıra genel güvenlik, asayiş, terör, trafik, düzensiz göçmen kaçakçılığına yönelik alınan önlemler İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı başkanlığındaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nden (GAMER) anbean takip edildi.31 Aralık akşamı 45 bin 22 ekiple; 119 bin 744 emniyet, 86 bin 270 jandarma, 2 bin 125 sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam 208 bin 139 kolluk personeli görev aldı. Yılbaşı tedbirleri kapsamında emniyet ve jandarma birimleri de ülke genelinde 8 bin 390 uygulama noktasında gerekli kontroller yaptı. 113 uçar unsur helikopter ve drone ile havadan, 109 yüzer unsur ile de denizden denetim çalışmaları yapıldı. Her yılbaşında insan kalabalığı ile hafızalarda yer edinen cadde ve meydanlar ise boş kaldı. Başkent Ankara'da önceki yıllarda yılbaşı kutlamalarının en uğrak noktası olan 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Kuğulu Park, Sakarya Caddesi gibi noktalarda sadece tedbirler kapsamında uygulama yapan polis ekipleri vardı. İstanbul'da her yılbaşında cıvıl cıvıl olan Taksim, Nişantaşı, Beşiktaş, Ortaköy gibi yerler sessizliğe büründü. Meydanlar, kedilere ve denetim yapan ekiplere kaldı.SABAH