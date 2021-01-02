Eşini pompalı tüfekle öldürdü

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşayan Fahri Küçükdivan (26), önceki gün dini nikahlı eşi Selma Taşkaya (25) ile kıskançlık nedeniyle telefonda tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle aracına binen Küçükdivan, eşinin yanına gitti. Evin önünde devam eden kavganın ardından Küçükdivan, aracındaki pompalı tüfeği alarak, Taşkaya'yı bacağı ve karnından vurup kaçtı. Genç kadın hastanede yaşamını yitirirken, katil zanlısı polis tarafından yakalandı. İfadesinde "Aramızda şiddetli geçimsizlik vardı. Tartışma sırasında 'Gönlümde başka biri var, ona gideceğim" deyince ben de vurdum" iddiasında bulunan Küçükdivan, tutuklandı.