Evde bakım hizmetleri rekor kırıyor! 18 ekip, 9 bin 980 hasta, 42 bin 662 ziyaret!

İstanbul Tuzla Devlet Hastanesi'nde evde sağlık hizmetleri ekipleri özverili çalışmaları ile takdir topluyor. Ekipler, kimi zaman haftanın 7 günü çalışıyor, evde kendilerini bekleyen hastaları asla ihmal etmiyor, hepsine yetişmeye çalışıyorlar. İstanbul Tuzla Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm Dr Selçuk Bozhalil, 10-15 evde sağlık personeli Covid olduğunda bile ekiplerin sistemi aksatmadan büyük bir özveri ile evlere gitmeye devam ettiklerini belirtiyor.

PSİKOLOGDAN DİŞ HEKİMİNE BÜYÜK BİR EKİP

İstanbul Tuzla Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm Dr Selçuk Bozhalil, pandemi döneminde evde sağlık hizmetleri ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Biz Tuzla Devlet Hastanesi olarak pandemi döneminde de evde sağlık hizmetlerimizi devam ettirdik. Bölgemizde Pendik, Kartal, Maltepe, Sultanbeyli ve Tuzla olmak zere 5 ilçeye toplam 18 ekiple evde sağlık hizmetleri götürüyoruz. Ekibimizde hekimler, hemşireler psikologlar, fizyoterapistler, diş hekimleri, diyetisyenler ve sosyal hizmet memurları var. Pandemi döneminde Mart ayından bugüne kadar 9 bin 980 hastaya, 42 bin 622 ziyaret gerçekleştirdik. Pandemi döneminde risk olmasına rağmen bu ziyaretleri hiç aksatmadık. Her gün gidiliyor, hatta ekiplerimiz pandeminin yoğun olduğu dönemlerde hafta sonu da evlere gittiler. Bunların içerisinde Covid hastaları da mevcuttu.

Bunlara da hijyen koşullarını sağlayarak ziyaretleri gerçekleştirildi. Hastalıklarının tedavileri düzenlendi, pansumanları, yara bakımları yapıldı, kanları alınıp kan tahlilleri yapıldı, rapor ihtiyacı olanların raporları çıkarıldı, Covid hastalarına yine hastalık ile bilgilendirici şekilde filyasyon ekipleri ile koordineli çalışıldı. Bu çalışma hala devam ediyor. Genellikle palyatif hastaları 65 yaş ve üzeri oluyor, genellikle evden dışarıya çıkamayan bakıma muhtaç hastalardı. Bazılarının hastanede yatması gerekiyordu. O durumda olan hastaları da hastanemizdeki 46 yataklı palyatif servisinde ağırladık. Hastanemizde tedavilerini devam ettiriyoruz.

Pandemi döneminde de bu hiç aksatılmadı, palyatif servisimiz aktif çalıştı. Hala daha devam ediyor. Bu hizmeti uzun süredir verdiğimiz için hastalarımız ekiplerimiz ile dost olmuş durumdalar. Hiç olumsuz geri dönüş almadık. Pandemi döneminde hastalarımız, sağlık personeli risk grubunda olduğundan önce bir çekingen davrandılar, sonra personelimizin hijyen koşullarına, maske, kıyafet kurallarına uyduklarını görünce evlerine kabul ettiler ve tedavilerinin devam etmesini sağladılar. Önce bir çekinceleri oldu ama sonra düzene girdi. Ekiplerimizde de tüm sağlık personellerinde olduğu gibi 10-15 personelimizde Covid çıktı. Onları istirahate aldık, onların yerine yeni elemanlar verdik. Şuan evde sağlık sistemimizde Covid'li personelimiz yok.

Şuan Covid oranları da düşmeye başladığından sağlık personelimiz de daha motive. Ayrıca psikolojik destek isteyenlere psikoloğumuz, fizik tedavi ihtiyacı olanlara fizyoterapistimiz gidiyorlar. Eskiye nazaran psikolog ihtiyacı da arttı, biz de takviye ederek bunu çözdük, şuan bir açığımız yok. Diş hekimimiz de gidip diş taramaları yapıyor. Tabii hastalarımız evden çıkamadıkları için kilo sorunları da yaşamaya başladılar, böyle bir sorun olduğunda da diyetisyenimiz devreye giriyor, diyet listelerini düzenliyor. Sosyal çalışmacılarımız da raporlarını hallediyor."