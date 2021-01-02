Fatih'te işhanında çıkan yangında 1 kişi ölü bulundu

Yangın, 21.30 sıralarında Tahtakale Mahallesi Balkapanı Sokak'ta çıktı. Sokak üzerinde bulunan 2 katlı işhanından duman çıktığını görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yanan yerde inceleme yapan ekipler, handa eskiden bekçilik yaptığı öğrenilen şuan ise bekçilik yapmayan 71 yaşındaki Mevlüt Türkan'ın cesediyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ve nöbetçi cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Türkan'ın cenazesi ölüm sebebini belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Fatih Kaymakamlığı da olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.