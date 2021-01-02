Fotoğraf çektirirken denize düşen turisti polis kurtardı

Beşiktaş Ortaköy Sahili'nde demire tutunup sarkarak fotoğraf çektirmek isteyen Avusturalyalı turist demirin kopmasıyla denize düşünce polis kurtardı

Kısıtlama nedeniyle akşam saatlerinde Ortaköy'e gezmeye çıkan Türk kökenli Avusturalyalı turist Ortaköy Camii önündeki demir korkuluklara tutunup sarkarak arkadaşına fotoğraf çektirmek istedi.

Tutunduğu demir korkuluğun bir anda yerinden kopması sonucu demirle birlikte denize düşen turist suya gömüldü. Başından yaralanan turist suya batıp çıkarak can havliyle kenara yüzdü. Turisti elinden tutan vatandaşlar onu yukarı çekmeye çalışsa da başarılı olamadı. Bu sırada kalabalığı görüp gelen bir Özel Harekat polisi tereddüt etmeden denize atlayıp turisti kurtardı. Vatandaşların haber vermesi üzerine kısa sürede gelen sağlık ekibi yaralı turiste ilk müdahalede bulundu.



Daha sonra ambulansa alınan turist tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olay o sırada sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Muhammed Kulaşen tarafından saniye, saniye görüntülendi.





"POLİS BURADA OLMASA ÖLMÜŞTÜ, HAYATINI KURTARDI"



Olay anına tanık olan Davut Özgül "Sokağa çıkma yasağı vardı fakat turist muaf olduğu için burada fotoğraf çektiriyorlardı. Fotoğraf çekerken demire asıldı. Demir kopunca demirle birlikte denize düştü. Bir Özel Harekat polisi denize atladı. O polis burada olmasaydı adam ölmüştü. Hiç kimse denize girmedi ama Özel Harekat polisi tereddüt etmeden atladı ve adamın hayatını kurtardı" diye konuştu.