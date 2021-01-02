Genç kızın şüpheli ölümü ‘Ben atlamam biri atmıştır’

Gaziantep İbrahimli Atatürk Mahallesi'ndeki Camcıoğlu Sitesi'nde yaşayan 17 yaşındaki Feyza Nur Saydam, önceki gece evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Feyza Nur'un 4 ay önce benzer bir ölüm olayının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ben bir yerden atlamam, biri atmıştır. Bir gün hashtaglerden biri olursam bulunacak kılıfların hiçbirini yapmam, hakkımı arayın" dediği ortaya çıktı. Gaziantep Valisi Davut Gül, Feyza Nur'un düştüğü sırada tüm ailesinin evde olduğunu, olayın titizlikle incelendiğini açıkladı.