Harran Ovası'na su verilmeye başlandı

Devlet Su İşleri (DSİ) 15. Bölge Müdürlüğünce Atatürk Barajı tünellerinin kapakları açılarak, kanallar vasıtasıyla Harran Ovası'na su verildi. Açılışa DSİ 15. Bölge Müdürü Mahmut Berber, Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Fayiz Hatipoğlu, Şube Müdürleri ve teknik personel katıldı.

Türkiye'nin ihtiyacı olan pamuğun yüzde 45'i, kırmızı mercimeğin yüzde 38'i, mısırın yüzde 22'si, arpanın yüzde 13'ü ve buğdayın da yüzde 9'unun üretildiği bölgede; Atatürk Barajı göl rezervuarından alınan su, her biri 26.5 kilometre uzunluğunda, 7.62 metre çapında ve toplamda 328 metreküp kapasiteli 2 tünel yardımı ile ana isale kanallarına, oradan da bu kanallar ile Mardin ve Harran regülatörlerine aktarılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü tarafından bölgeye yapılan yatırımlar ile Harran Ovası'nda yaklaşık 2 milyon dekar alan suyla buluşacak