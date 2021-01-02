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Hastane yangınında ölü sayısı 13'e yükseldi

'te, özel bir hastanenin Covid-19 yoğun bakım ünitesinde çıkan ve 12 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangında ağır yaralanan akademisyen (38) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Memleketi 'te toprağa verilen Özyıldız'ın ölümüyle yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 13'e yükseldi.

DHA
Giriş Tarihi: 2.1.2021 16:57 Son Güncelleme: 2.1.2021 16:58 ABONE OL
Hastane yangınında ölü sayısı 13'e yükseldi

İncilpınar Mahallesi'nde bulunan Özel Sanko Üniversitesi Konukoğlu Hastanesi'nin, Covid-19 hastalarının tedavi edildiği yoğun bakım ünitesinde, 20 Aralık günü yüksek akım oksijen tüpünden kaynaklı yangın çıktı.

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Hastane görevlileri ile itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında yoğun bakım ünitesindeki 8 kişi hayatını kaybetti, diğer hastalar ise farkı hastanelere sevk edildi. Ancak, yaralanan hastalardan 4'ü de tedaviye alındıkları hastanelerde yaşamını yitirdi.

Yangında yaralanan ve Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Gaziantep Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Hasan Özyıldız da bu sabaha karşı yaşamını yitirdi.

Hasan Özyıldız'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak memleketi Kilis'e götürüldü. Özyıldız için öğle vakti Kilis'in Polateli ilçesine bağlı Bağarası köyünde cenaze töreni düzenlendi. Özyıldız, yakınlarının kıldığı cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

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Hastane yangınında ölü sayısı 13'e yükseldi
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