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Hazreti İbrahim'in doğduğu mağarada bulunan kuşlar tek kalmadı!

’da, pandemi nedeniyle uygulana 80 saatlik kısıtlamada Balıklıgöl platosunda bulunan Hazreti İbrahim'in doğduğuna inanılan mağaranın bulunduğu bölgedeki kuşlara Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerince yem verildi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 2.1.2021 14:03 ABONE OL
Hazreti İbrahim'in doğduğu mağarada bulunan kuşlar tek kalmadı!

Şanlıurfa'da, pandemi nedeniyle uygulana 80 saatlik kısıtlamada Balıklıgöl platosunda bulunan Hazreti İbrahim'in doğduğuna inanılan mağaranın bulunduğu bölgedeki kuşlara Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerince yem verildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Şanlıurfa'da sokak ve caddeler yılbaşında boş kaldı.Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Şanlıurfa'da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 80 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Kentte her gün binler…

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Hazreti İbrahim'in doğduğu mağarada bulunan kuşlar tek kalmadı!
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