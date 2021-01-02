İngiltere’den gelen 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildiğini açıkladı. Türkiye'nin dünkü koronavirüs tablosuna göre test yapılan 158 bin 103 kişiden 12 bin 203'üne Kovid-19 tanısı konulurken, 212 kişi hayatını kaybetti. 14 bin 110 kişinin daha tedavisinin sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 2 milyon 114 bin 760 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün (dün) tespit edilen 1.908 hastamız var. Kayıplarımızda düşme eğilimi başladı" ifadesini kullandı. Bir diğer paylaşımında ise Koca, "İngiltere kaynaklı mutasyon sebebiyle yapılan incelemelerde bu ülkeden yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmiş ve kontrol altına alınmıştır. İngiltere'den girişler geçici olarak durdurulmuştur" dedi. Koca, yurt genelinde İngiltere'den gelenler dışında mutasyonlu virüs tespit edilmediğini de vurguladı.