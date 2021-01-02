İngiltere’den gelenler yurtlara alınacak

Gaziantep İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu İngiltere'den gelip karantina süreci devam eden kişilerin halen kaldıkların yerlerin filyasyon ekiplerince uygun görülmemesi halinde yurtlara yerleştirilmesine karar verdi.

Gaziantep Valisi Davut Gül başkanlığında toplanan kurul, İngiltere'den gelen kişilerin 14 gün karantinaya alınmalarına karar verdi.

Valilikten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "İlimize yeni SARS-Cov-2 virüsünün girişinin önlenmesi amacıyla ilimize girişlerinden önceki son yetmişiki (72) saat içerisinde yapılmış negatif SARS-Cov PCR testlerini ibrazının devam etmesine, PCR testlerinin kontrollerinin pasaport işlemleri sırasında yapılmasına, yurtdışından (İngiltere'den) daha önce ilimize giriş yapan ve karantina süreci devam eden kişilerin, filyasyon ekiplerince karantinayı geçirdikleri yerdeki şartların uygun olmadığına karar verilenlerin 2020/124 saylı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararında belirtilen, Ezogelin Yurduna alınmalarının sağlanmasına ve nakil işlemlerinin de İl Sağlık Müdürlüğünce organize edilmesine, alınan karara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verileceği, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı hususuna karar verilmiştir" denildi.