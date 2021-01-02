Iraklı iş adamının koruması silahlı saldırı sonucu öldürüldü

Küçükçekmece'de Lojistik sektöründe hizmet veren Iraklı İşadamı N.H.M.'nin koruması 50 yaşındaki Şevki Taner , uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.





Küçükçekmece'de Iraklı İşadamının korumasına silahlı saldırı düzenlendi. Lojistik sektöründe hizmet veren bir firmaya giden kimliği henüz öğrenilemeyen şüpheli, Iraklı iş adamı N.H.M ile görüşmek istedi. Danışmadaki iki kişiyle bir süre konuşan şüpheli, N.H.M'nin şirkette olmadığını söyleyen koruması Muhammet Şevki Taner'e (50) tabancayla ateş etti.



Vücuduna isabet eden üç mermi ile ağır yaralanan Taner, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.