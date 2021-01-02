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’lular sisle uyandı

’da kısıtlama nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulanırken sabah saatlerinde İstanbul boğazı ve çevresinde hava değişikliği nedeniyle sis oluştu.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 2.1.2021 14:14 ABONE OL
İstanbul’lular sisle uyandı

İstanbul'da kısıtlama nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulanırken sabah saatlerinde İstanbul boğazı ve çevresinde hava değişikliği nedeniyle sis oluştu.

Havaların son günlerde bir ısınıp bir soğuması ile birlikte İstanbul'da kısıtlama günü sabah saatlerinde özellikle İstanbul Boğazı ve kıyılarında sis katmanları oluştu. Kısıtlama olması nedeniyle sokağa çıkamayan vatandaşlar sisli İstanbul silüetini seyrederek teselli buldular.
Havalardaki ısı değişimi nedeniyle İstanbul'da zaman zaman oluşan sis karpostal görüntülere neden olurken yollarda ve boğazda görüş mesafelerini de azaltıyor

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İstanbul’lular sisle uyandı
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