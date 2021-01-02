İzmir’de ’yasak’ denetim raporu!

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir aylık sokağa çıkma yasağının denetim raporu ortaya çıktı. Kuralları ihlal edenlere adeta ceza yağdı. 1 Aralık 2020 ile 2 Ocak 2021 tarihleri arasında sokağa çıkma yasağını ihlal eden 18 bin 981 kişiye 58 milyon 662 bin 892 lira para cezası kesildi. Son iki günde maske takmayan 850 kişiye 765 bin lira, sosyal mesafe kurallarına uymayan 74 kişiye ise 233 bin 100 lira para cezası uygulandığı öğrenildi. Son iki günde maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayanlara 998 bin 100 lira ceza kesilmiş oldu.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 5 bin polis 4 Ocak 2021 sabah saat 05.00'e kadar sürecek yasaklar ve yılbaşı tedbirleri kapsamında denetimlerine devam ediyor. 4 deniz ve 2 hava aracının destek verdiği kontrollerde Asayiş Şube ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler koronavirüs tedbirlerleri kapsamında özellikle yılbaşı gecesi otel ve konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, marketler ve bakkalları kontrol etti. Özellikle otel ve konaklama tesisleri gibi alanlarda toplu kutlamalara kesinlikle müsaade edilmedi. Ayrıca Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sanal Devriye ekipleri 24 saat sosyal medyada devriye attı. Parti ya da kutlama yapan ve bunu sosyal medyadan paylaşan kişiler araştırıldı. Ancak evde, villada ya da otelde parti veren kimseye rastlanmadı.

CEZA YAĞDI

1 Aralık 2020 ile 2 Ocak 2021 tarihleri arasında sokağa çıkma yasağını delenlere adeta ceza yağdı. Son bir ayda sokağa çıkma yasağını ihlal eden 18 bin 981 kişiye 58 milyon 662 bin 892 lira para cezası kesildi. Ayrıca 28 kişiye de adli işlem yapıldı. Son iki günde maske takmayan 850 kişiye 765 bin lira, sosyal mesafe kurallarına uymayan 74 kişiye 233 bin 100 lira para cezası uygulandığı öğrenildi. Son iki günde maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayanlara 998 bin 100 lira ceza kesilmiş oldu.