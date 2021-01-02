Jandarmadan drone ile denetim! 7 araç trafikten menedildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle jandarma drone ile denetim yaparken cadde ve sokaklar boş kaldı.

Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Siverek - Adıyaman karayolunda denetim yapan Jandarma ekipleri, durdurdukları araçlarda sürücü ve yolcuların kimlik ve izin belgelerini kontrol etti. Sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyaran trafik ekipleri, seyir halinde cep telefonuyla konuşmanın kazaya davetiye çıkardığını söyledi.

DENETİMLERDE YASAKLARA UYMAYANLARA GÖZ AÇTIRILMADI



Denetimlerde 12 sürücüye işlem yapılırken 7 araç trafikten menedildi.

Öte yandan kent merkezinde kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı. İlçenin en işlek caddelerinden Mustafa Remzi Bucak, Adnan Menderes ve Atatürk Bulvarı ile Hürriyet ve Cumhuriyet Caddelerine sessizlik hakim oldu.