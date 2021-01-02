KADES uygulaması bir kadının canını kurtardı!

Bursa'da boşanmak üzere olduğu eşi M.E tarafından evinde usturalı saldırıya uğrayan Ç.E, telefonuna yüklediği KADES acil durum butonu sayesinde ölmekten kurtuldu.

Merkez Nilüfer ilçesinde ikamet eden ve eşi M.E ile boşanma aşamasında olan Ç.E, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının uygulamaya koyduğu KADES uygulamasını ne olur ne olmaz diyerek cep telefonuna indirdi. Boşanmak istediği M.E'nin konuşmak için evine gelmesi üzerine cep telefonunu elinden bırakmayan genç kadın ile M.E tartışmaya başladı.

HEMEN BUTONA BASTI POLİSLER KISA SÜREDE GELDİ



Evde başlayan tartışma ile birlikte M.E'nin kendisine hakaretler etmeye başlaması üzerine KADES acil yardım butonuna basan Ç.E, boşanmak üzere olduğu eşi tarafından usturalı saldırıya uğradığı sırada gelen polisler tarafından kurtarıldı. Nilüfer Suç önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince göz altına alınan saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.