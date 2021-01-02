Kale Belediyesi'nin Güneş Enerjisi Santrali açıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının destekleriyle Kale Belediyesinin güneş enerjisinden elektrik üretmek için ilçenin Sarıot Mahallesinde 12 dekar alanda kurduğu tesisin açılışı yapıldı.

Açılış töreninde konuşan Kale Belediye Başkanı Murat Koca, belediyeye gelir elde etmek için hazırladıkları projenin hayata geçmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, doğa dostu bu tesisin hayata geçirilmesi için yoğun çaba sarf ettiğini belirterek, "Kale İlçemizde sulama konusunda vatandaşlarımıza elektrik borçları çok ciddi bir yük oluşturuyordu. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın desteğiyle Kale Belediyemiz tarafından inşa edilen 400 kw'lık Güneş Enerjisi Santralinin (GES) açılışını gerçekleştirdik. Güzel bir yatırıma imza atmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Açılışa katılan AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı ise konuşmalarında "hayırlı olsun" dileklerinde bulundular.

"KÖY TİPİ DEPREM KONUTLARINI İNCELEDİ"

Milletvekili Çalık daha sonra Kale Kaymakamı Abdulselam Bıçak, Kale Belediye Başkanı Murat Koca ve Kumluyazı Mahalle Muhtarı Nasip Temur ile birlikte Kumluyazı Mahallesinde köy tipi deprem konutları olan tarımköy uygulamalarını yerinde inceledi. Çalık, Malatya'da deprem konutlarının hızla yükseldiğini ifade ederek, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremde zarar gören vatandaşlarımızın evlerinin yeniden yapılması sürecini yakından takip ediyoruz. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile geçen Pazartesi günü ilçe bazlı değerlendirmede bulunduk" diye konuştu.

"KALE'MİZE YAPTIĞIMIZ EVLERİMİZİN KURALARINI ÇEKECEĞİZ"

Milletvekili Çalık, Kale İlçesi Kumluyazı Mahallesi'nde 22 evin tamamlanmak üzere olduğunu kaydederek, "Tabii ki daha yapacak çok işimiz var. Tarımköy projesinde Kumluyazı'da toplu alandaki inşaatlarımızda devam ediyor. Allah nasip ederse önümüzdeki günlerde Kale'mize yaptığımız evlerimizin kuralarını çekeceğiz. İnşaatlar tamamlandı ve vatandaşlarımıza evlerini teslim edeceğiz. Kale'de her mahallede ayrı ayrı çalışmalar yapılıyor. Hem Kale hem de Kumluyazı için bizden cami talebi vardı, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum onların yapılması talimatlarını da verdi" dedi.

"BİZLERE HER ZAMAN SAHİP ÇIKTI"

Kale Kaymakamı Abdulselam Bıçak ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bakanlar, milletvekilleri ve belediye başkanına çalışmalarından ve verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederek, "Hem Kumluyazı'da yapılan toplu konutlar için hem de Kale'de gerek deprem gerekse de pandemi sürecinde yapılan bütün çalışmalar için teşekkür ediyoruz" dedi. Kale Belediye Başkanı Murat Koca da Kumluyazı Mahallesi'nde tarımköy uygulamaları kapsamında yapılan köy tipi deprem konutlarıyla ilgili çalışmaları yerinde incelediklerini belirterek, "AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekilimiz Öznur Çalık'a çok teşekkür ediyorum. Depremin ilk gününden itibaren Kale ile çok yakından, özel olarak ilgilendi, bizlere her zaman sahip çıktı. İnşallah en kısa sürede de vatandaşlarımıza evleri teslim edilecek. Vatandaşlarımız sıcak yuvalarına kavuşacak" ifadelerini kullandı. Kumluyazı Mahalle Muhtarı Nasip Temur ise kendilerine verdiği destek ve yakın ilgisinden dolayı AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık'a teşekkür etti.