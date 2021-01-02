Kenevirden yalıtım ve kağıt!

Yozgat Bozok Üniversitesi, uzun yıllar yasaklanan kenevir üzerinde çalışmalarını sürdürürken, kenevirin sap ve lif kısımlarından ısı yalıtım malzemesi üretti. Ayrıca geleneksel yöntemlerle, kenevir bitkisinden kağıt elde edildiği açıklandı.

Daha önce Kenevir yağı katkılı Temizlik ve Kozmetik üretimine geçen Yozgat Bozok Üniversitesi, şimdi de kenevirin sap ve lif kısmından ısı yalıtım malzemesi ile geleneksel yöntemle kağıt elde etmeye başladı.

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, son zamanlarda stratejik bir tarım ürünü olarak ülke gündeminde yer alan kenevirin üretiminin yaygınlaştırılması için 'endüstriyel kenevir' alanında üniversitenin ihtisaslaşarak, kenevirin ekonomiye kazandırılması noktasında yürütülen bilimsel çalışmaların meyvelerini vermeye devam ettiğini bildirdi.

Karadağ, ''Bu bağlamda Üniversitemizin endüstriyel kenevir alanında ihtisaslaşmasıyla, kenevir bitkisinin tüm biyokütlesi kullanılarak yalıtım malzemesi elde edilmesi konusu çalışmalarımızın odağı haline gelmiştir'' dedi. Isı yalıtım malzemesi üzerine yapılan çalışma ile örnek ürünlerle ilgili patentleme çalışmalarına başlandığını kaydeden Karadağ, endüstriyel kenevirin inşaat endüstrisinde kullanılabilirliğinin araştırılması, hafif, dayanıklı ve termal özelikleri yüksek yapı malzemesi elde edilmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğünü anlattı.

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr, Ahmet Karadağ, kenevirin biyo-kütlesinin pek çok sektörde kullanıldığını, bunlardan birisinin de yapı sektörü alanında ısı yalıtım malzemeleri olduğunu anlattı.

Karadağ, ''Bilindiği üzere yapı sektörü dünya üzerinde en önemli sektörlerin başında gelmektedir. Yapı sektörünün alt bölümlerinden olan yapı malzemeleri alanında yalıtım malzemeleri sektörde önemli bir yer kaplamaktadır. Yalıtım malzemeleri ile yapıların ısı, su, ses ve yangın yalıtımını sağlanabilmektedir. Yapıların ısı yalıtımı en genel anlamda, ısı geçişini azaltan bir direnç olarak tanımlanmaktadır'' şeklinde konuştu.

Rektör Karadağ, ısı yalıtımın en önemli avantajının yapılarda ısı kaybının yüzde 30-60 oranında azalmasıyla ekonomik kazanç sağlanması olduğunu bildirdi. Karadağ, ''Ayrıca daha az yakıt kullanılarak hava kirliliğinde önemli azalmalar görülebilmektedir. Mevcut endüstriyel yalıtım malzemelerine alternatif olarak, odun lifi levhalar, koyun yünü, saz, mantar, saman, pamuk yünü, selüloz, keten ve kenevir elyafları gibi doğal yalıtım malzemeleri olarak kullanılmaktadır. Bu malzemelere ek olarak özellikle son 10 yıl içerisinde kenevir esaslı ürünlerin de sektörde yer aldığı görülmektedir'' dedi.

YALITIM MALZEMESİ ÜRETİLDİ

Yozgat Bozok Üniversite Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Yuşa Şahin tarafından yürütülen proje kapsamında önemli bulgular elde edildiğini bildirdi.

Karadağ, ''Kenevir bitkisinin biyokütlesinin sap, lif gibi çeşitli bölümlerinden elde edilen malzemeler ile farklı yoğunluk ve ısıl özelliklere sahip 20'ye yakın ürün elde edilmiştir. Bu ürünlerin ısıl performans deneyleri ODTÜ Termal Analiz Laboratuvarlarında belirlenmiştir. Alınan sonuçların, proje kapsamında elde edilen bu ürünlerin büyük bir kısmının sektörde mevcut olarak bulunan alternatif ürünlere kıyasla daha yüksek ısıl performansa sahip olduğunu göstermiştir'' diye konuştu.

Rektör Karadağ, araştırmaların, konuyla ilgili örnek ürünler ve patentleme çalışmalarının, Bölgesel Kalkınma Odaklı İhtisaslaşma Alanında Endüstriyel Kenevir Araştırma Projeleri kapsamında devam ettiğinin altını çizdi.

Karadağ, ''Amacımız, endüstriyel kenevirin inşaat endüstrisinde kullanılabilirliğinin araştırılması ve hafif, dayanıklı ve termal özelikleri yüksek yapı malzemesi elde edilmesidir'' ifadelerini kullandı.

Karadağ, Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Geleneksel El Sanatları programında, geleneksel usulle kenevirden kağıt üretiminin gerçekleştirildiğini söyledi. Karadağ, ''Farkındalık oluşturmak adına kenevirden üretilen kağıtlarla başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet büyüklerimizin isimleri kaligrafik yazı ile yazılmış ve kendilerine takdim edilmek üzere hazırlanmıştır. Kenevirden kağıt üretimi konusunda da akademisyenlerimizin çalışmaları devam etmektedir'' ifadelerini kullandı.