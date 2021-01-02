Kısıtlamada 494 ihlal!

Gaziantep'te yeni yılın ilk gününde sokağa çıkma yasağı ile maske ve mesafe kuralını ihlal eden toplam 494 kişiye ceza kesildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada biri karantina hükümlerine de aykırı davranma olmak üzere 415 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden, 79 kişiye de sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal etmekten idari yaptırım uygulandı. Denetimlerde maske ve mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği tespit edilen 99 şahıs ise ikaz edildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, şehir merkezi ve ilçelerde polis ekiplerinin sürekli olarak denetimler gerçekleştirdiğini belirterek, "Halkın huzur ve güvenliğini sağlamakla görevli olan arkadaşlarımız hayati bir mesele haline gelen koron virüs önemlerinin denetimlerini de titizlikle yerine getirmeye devam edecek. Amacımız kimseye ceza kesmek değil ama kurallara uyan vatandaşların sağlık ve can güvenliğini de korumak amacıyla ihlalcileri müsamaha etmeyeceğiz" dedi.