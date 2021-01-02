Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kısıtlamada 494 ihlal!

Kısıtlamada 494 ihlal!

’te sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 415 kişi ile, maske ve mesafe kuralını yok sayan 79 kişiye idari yaptırım uygulandı.

MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 2.1.2021 14:11 ABONE OL
Kısıtlamada 494 ihlal!

Gaziantep'te yeni yılın ilk gününde sokağa çıkma yasağı ile maske ve mesafe kuralını ihlal eden toplam 494 kişiye ceza kesildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada biri karantina hükümlerine de aykırı davranma olmak üzere 415 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden, 79 kişiye de sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal etmekten idari yaptırım uygulandı. Denetimlerde maske ve mesafe kuralını ilk kez ihlal ettiği tespit edilen 99 şahıs ise ikaz edildi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, şehir merkezi ve ilçelerde polis ekiplerinin sürekli olarak denetimler gerçekleştirdiğini belirterek, "Halkın huzur ve güvenliğini sağlamakla görevli olan arkadaşlarımız hayati bir mesele haline gelen koron virüs önemlerinin denetimlerini de titizlikle yerine getirmeye devam edecek. Amacımız kimseye ceza kesmek değil ama kurallara uyan vatandaşların sağlık ve can güvenliğini de korumak amacıyla ihlalcileri müsamaha etmeyeceğiz" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kısıtlamada 494 ihlal!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA