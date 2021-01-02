Kısıtlamada can dostlar unutulmadı

Hatay'da İskenderun Belediyesi, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte sokak hayvanlarının mağdur olmaması için de çalışma ara vermeden devam eden İskenderun Belediyesi, can dostlarını besledi.

İskenderun Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, şehrin farklı noktalarındaki açık alanlardaki beslenme noktalarının yanı sıra park ve bahçelere yerleştirilen kedi, köpek ve farklı noktalara, mama, su ve yem bıraktı.

Ayrıca park ve yeşil alanlara sokak hayvanları için yerleştirilen kulübelerin temizliğini de gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Fatih Tosyalı,"Soğuk hava şartlarında yaşamları zorlaşan sokak hayvanları için gerekli çalışmaların yapıldığını belirterek,"başta sokak hayvanları olmak üzere tüm sevimli dostlarımızın, bu soğuk günlerde aç ve susuz kalmamaları için tüm vatandaşların hassasiyet göstermelerini istiyoruz" şeklinde konuştu.