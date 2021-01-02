Kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı

Şanlıurfa Siverek İlçe Belediyesi Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında sokak hayvanlarını unutmadı.



İlçenin muhtelif cadde, sokak ve parklarına Çevre Koruma ve Kontrol ekiplerince yem ve mama bırakıldı, Esnaflardan temin edilen etlerinde dağıtımı yapılarak sokak hayvanları doyruldu.





Yılbaşı gecesi başlayan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamalarından bu güne kadar yem ve mama bırakma çalışmalarına devam edildiğini belirten Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü şunları söyledi. ''Belediye Başkanımız Ayşe Çakmak'ın talimatları doğrultusunda sokak hayvanların beslenmesini hassasiyet içerisinde aksatmadan kısıtlamanın 2'inci gününde sürdürüyoruz, sabah erken saatlerde ekiplerimizce park, sokak, cadde ve yeşil alanlarda bulunan sokak dostlarımıza yem, mama ve çarşı esnaflarımızdan temin ettiğimiz etleri de düzenli olarak dağıtıyoruz. İlçenin en büyük caddesi olan bir parkımızı da kapatarak kuşlarımız için ayırdık, kuşlarımıza yem bırakarak onları da beslenmesini yapıyoruz. Can dostlarımızı ve yavrularını beslemek vicdanı sorumluluğumuzdur'' diye konuştu.