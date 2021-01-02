Kısıtlama’dan muaf tutulan işyerleri denetlendi

Şanlıurfa Siverek ilçe Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulan işyerlerini denetlendi.

İlçe genelinde belirli saatlerde vatandaşlara hizmet veren işyerinde denetim yapan Zabıta ekipleri işyerleri sahiplerine Maske, Mesafe ve Hijyen konusunda uyarılarda bulundu.



Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ın talimatlarıyla 2021 yılının ilk günlerinde denetimlerin aksatılmadan yapıldığını belirten Zabıta Müdürü Abdurrahman Gümüştaş şunları kaydetti. ''Koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlama günlerinde belirli saatlerde vatandaşlara hizmet veren gıda üretimi ve satışı yapan işyerlerinde denetimlerimizi sürdürüyoruz, esnaflarımızın daha dikkatli olması ve halkımızın sağlığı için maske mesafe ve hijyen konularında işyeri sahiplerine uyarılar yapıyoruz. Gıda satışı yapan işyerlerinde gıda ürünlerinin kullanma tarihleri titizlikle kontrol ediliyor, fırınlarımızda ise hijyen kuralları ve belge eksiklikleri bulunan esnaflarımıza ilk denetimde uyarı da bulunarak belgelerini çıkarmaları için süre veriyoruz, ikinci denetimlerde belgelerini ibraz edemeyen esnaflarımıza Kabahatler kanununa göre cezai işlemlere tabi tutuyoruz'' dedi.