Kısıtlamalarda meydanlar ve yollar boş kaldı!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken İstanbul'da haftasonu yollarda ve meydanlarda sessizlik hakimdi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan 4 günlük yeni yıla girerken 5. Hafta kısıtlamaları sokağa çıkma yasağı devam etti. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul'un yolları ve meydanları boş kaldı. Sokaklarda sadece markete ve fırınlara gidenler göze çarptı.



Polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında dışarı çıkan araç sürücülerinin izin belgelerini ve evraklarını kontrol etti. Sokağa çıkıp elinde belgesi olmayanlara ceza yazıldı. Koronavirüs vakalarının azalması için uygulanan kısıtlama boyunca denetimlerin her noktada devam edeceği ve kurallara uymayanlara ceza işlemi uygulanacağı kaydedildi.



KAŞE BASMAYI UNUTTU, CEZA YEDİ



Beşiktaş'ta bulunan bir uygulama noktasında denetim yapan trafik ekipleri, bir toplu taşıma aracını durdurarak içindeki vatandaşların kimlik ve çalışma belgelerini kontrol etti. Denetimde, otobüsteki bir yolcunun çalışma izninin eksik olduğu, işletme tarafından kaşe basılmadığı görüldü. Ekiplerce bu kişiye Hıfzıssıhha Kanunun gereğince işlem yapıldı. Market çalışanı olduğunu söyleyen vatandaş ise, "Markette çalışıyorum. Kağıdımız var ama kaşe basılmamış. Şimdi müdürümü aradım, "Gel, yeniden çıkartıp kaşe basalım" dediler. İşletme tüm personele dağıttığı belgelere kaşe basmayı gözünden kaçırmış ve ceza yememe sebep oldu. Şimdi gidip yeniden çıkartacağım" dedi