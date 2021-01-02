Kısıtlamaya rağmen yapılan ziyarete vali tepki gösterdi

Gaziantep'te bir turizm derneğinin sokağa çıkma kısıtlaması sırasında maske ve mesafe kuralını da hiçe sayarak üye ziyareti yaptı. Derneğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım üzerine duyulan ziyarete tepki gösteren Vali Davut Gül, idari yaptırımları hatırlattı.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Gaziantep Şubesi yöneticileri, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen maske ve mesafe kuralını da hiçe sayarak üye işyeri ziyareti yaptı. Derneğin sosyal medya hesabından, "Türes Gaziantep Şubemiz Olarak Bu Haftada Üyelerimizi Ziyaret Etmeye Devam Ediyoruz , Bugunki Ziyaretimizi Şehrimizin Kıymetli Ustalarından Bişirici Kebap Sahibi Abdullah Apuhan Ustamızı Ziyaret Ettik , Misafirperverliği İçin Abdullah Ustamıza Teşekkür Ederiz" notuyla duyurulan ziyarete tepki yağdı.

Olayın duyulması üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, "İstisna kapsamında çalışmasına izin verilen kişiler sadece ev ve iş yerleri arasında gidip gelebilirler. Derneklerin kalabalıklarla faaliyet yapması yasaktır. Maske ve mesafe kuralına uymadan faaliyet yapmak yasaktır. Bu kuralları ihlal eden herkese idari yaptırım uygulanmaktadır" görüşünü paylaştı.