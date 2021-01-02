Kızıltepeli kadınlardan çilek kooperatifi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Kaymakamlık, Belediye, GAP idaresi ve Üreten Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin işbirliğinde kadını tarım ile buluşturup istihdam yaratma amacıyla 100 bin fidan çilek ekimi yapıldı. Açılışı yapılan Mezopotamya Çilek Bahçeleri'nde ekilen ve ilk mahsulün mayısta toplanacağı çilek üretiminde, alınan verim durumuna göre projeye yön verilecek. Kızıltepe Kaymakamı / Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam'ın eşi Dilek Çam'ın başkanlığında 15 girişimci kadın tarafından kurulan Kızıltepe Üreten Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin hazırladığı ve GAP idaresi tarafından çilek üretiminde desteğe hak kazanan Mezopotamya Çilek Bahçeleri projesinin açılışı Kovid- 19 tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirildi. Etkinliğe, Hüseyin Çam ile Kooperatif Başkanı eşi Dilek Çam, girişimci kadınlar, daire amirleri ve davetliler katıldı.Açılış öncesi İlçe Müftüsü Masum Taşçı'nın okuduğu duanın ardından çilek bahçelerinin açılışı gerçekleştirildi. Kızıltepe Belediyesi'ne ait 20 dönümlük arazide 100 bin çilek fidesini toprakla buluşturan girişimci kadınlar, filizlenmeye başlayan fidelerin meyve vermesini dört gözle bekliyor. Ekilen fidelerden mayısta ürün toplanması bekleniyor. Projenin amacının kadınların tarımla tanıştırılması, kooperatife dahil edilerek gelir sahibi olmalarının sağlanması olduğu belirtildi. Çilek fideleri filizlenip meyve vermeye başladığında, kadınlar çilekleri kuracakları pazarda satışa sunacak.Kızıltepe Kaymakamı / Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam, şunları söyledi: "Mezopotamya ovası çok önemli bir tarım bölgesi, bizim en önemli ürünümüz buğdaydır. Ancak bunun yanında ürünleri ne kadar çeşitlendirirsek vatandaşın kazancını o derecede yükseltebiliriz. Özellikle biz Hem Kaymakamlık, hem Belediye, hem de Sivil Toplum kuruluşları olarak bölgemize ürün çeşitliliğini sağlayabilmenin çalışması içindeyiz. Kooperatifimizin çalışması da bu düşüncenin bir sonucudur."