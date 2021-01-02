Kocaeli’nde rekor ihlal!

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden günlük olarak yapılan denetimler devam ediyor. Kocaeli genelinde yılın ilk günü 0lan 1 Ocak 2020 günü gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma yasağını ihlal eden sayısında rekor bir sayı yaşandı. Bu güne kadar yapılan günlük denetimlerde 60 ile en fazla 200 arasında olan sokağa çıkma yasağını ihlal, Kocaeli'nde yılın ilk gününde tam 335 olarak kayıtlara geçti.

ARANAN 62 KİŞİ YAKALANDI

Kocaeli genelinde yılın ilk günü gerçekleştirilen kontrollerde 650 iş yeri denetlenirken, 12 bin 816 kişiye kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan denetimlerde; karantina ihlali yapan 2 kişiye, maske takma kuralına uymayan 41 kişiye, Koronavirüs tedbirlere uymayan 4 iş yerine, yasaklanan yerlerde sigara içen 13 kişi ile sokağa çıkma yasağını ihlal eden 335 kişiye idari para cezası uygulandı. Ayrıca izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten 3 iş yerine ve sosyal mesafe kuralına uymayan 23 kişi ile 1 iş yerine olmak üzere toplam 422 idari para cezası uygulandı. Ayrıca yapılan kimlik kontrollerinde çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 62 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.