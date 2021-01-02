Kocaeli’nde sıkı denetim!

Koronavirüs salgınının, yayılımını durdurmak amacıyla önceki gün başlayan 80 saatlik sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Kocaeli'nde, güvenlik güçleri almış olduğu tedbirler ile kısıtlamanın 2'inci gününde adeta kuş uçurtmuyor.

Koronavirüs salgınının, yayılımını önlemek amacıyla yılbaşı öncesi alınan ilave tedbirler doğrultusunda, geçtiğimiz Perşembe günü saat 21.00'den itibaren başlayan ve 80 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. 81 ilde olduğu gibi Kocaeli'nde de, alınan tedbir ve yasaklara uyulması geniş kapsamlı kontrol ve denetimler gerçekleştiriliyor. Kentin giriş ve çıkış noktalarında, polis ve jandarma ekipleri tarafından kurulan kontrol noktaları ile araçlar tek tek kontrol ediliyor. Sürücülerin ve yanındakilerin izin belgelerinin olup olmadığına dikkatle bakılıyor. Ayrıca il ve İlçe merkezlerinde, mahallelerde de güvenlik güçleri tarafından, tedbir ve yasaklara uyulması amacıyla sürekli kontrollerde bulunuluyor.